Son saldırılarla gündeme gelmişlerdi... "Hedefimiz Şeriat'ı tesis etmek" Sumud Filosu’na saldırıda Atina parmağı: "Yunanistan saldırıyı sinema izler gibi izledi" Buzdolabı bomba gibi patladı! Bursa’da paravan şirket vurgunu: Belediye kasasından aile şirketine milyonlar aktarılmış Saadet’in cumhurbaşkanı adayı Özkan Yalım! Açıklayın Türkiye “Oh be..” desin Çok büyük savaş kapıda: ABD'den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi! Mayıs ayında altın alınır mı satılır mı? İslam Memiş fiyat vererek açıkladı! Casusluk soruşturmasında cinayet şüphesi: Havuzdaki ölüm dosyası yeniden açıldı Mescid-i Aksa'da tehlikeli tırmanış: Kurban girişimleri zirve yaptı Uyarı geldi: e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat!
Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı.

Fox News'un haberine göre Başkan Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya ilişkin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamalarda bulundu.

Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu savundu.

Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükselirken Beyaz Saray, Trump'ın ifadelerinin ciddi olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"
Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

Gündem

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!
Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!

Dünya

Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!

