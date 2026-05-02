Van'da facia sonrası skandal iddia: Evladımızı parçalayan köpekler hala kapımızda!

Taziye ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, ailenin yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinden ve acılı aileden edindiği bilgileri paylaşan Sayğın, ihmaller zincirine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocuğun amcası, sabah dışarı çıktıklarında evlatlarını parçalayan ve üzerinde hala kan izleri bulunan köpeğin kapılarının önünde dolaşmaya devam ettiğini söylüyor. Bu durum ne vicdana ne de hukuka sığar."

Sorumluların yargılanması çağrısı

Olayın ardından yürütülen hukuki süreci eleştiren Sayğın, sadece bir belediye çalışanının kısa süreli gözaltına alınmasının yeterli olmadığını vurguladı. Sahipsiz hayvanlar konusunda asıl sorumluluğun belediye yönetimlerinde olduğunu ifade eden Sayğın, şu ifadeleri kullandı:

İhmaller zinciri: Olayın yaşandığı bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve tehlikeli hayvanların hala sokakta olduğu belirtiliyor.

Adalet talebi: Sadece alt düzey personelin değil, belediye başkanlarının da sürece dahil edilerek sorumluların yargı önüne çıkarılması isteniyor.

Kamuoyu desteği: Ailenin kendini yalnız hissettiği ve bu büyük facianın kamuoyunda hak ettiği yankıyı bulmadığı dile getiriliyor.

Türkiye genelinde başıboş köpek sorununu yeniden tartışmaya açan bu acı olayla ilgili, bölge halkı yetkililerden acil çözüm ve adalet bekliyor.