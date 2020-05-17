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Kargoyla uyuşturucu ticareti polise takıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:18:20 -
Kargoyla uyuşturucu ticareti polise takıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kargoyla gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kargoyla esrar gönderileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kargo şubesi çevresinde beklemeye başlayan polis ekipleri, kargoyu teslim alan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) gözaltına alındı. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.

Poliste ifade veren şüphelilerden H.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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