  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Kargodan gelen kitaptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da kargodan gelen kitapta oluşturulan özel bölmede uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:02:01 -
Kargodan gelen kitaptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da kargodan gelen kitapta oluşturulan özel bölmede uyuşturucu ele geçirildi.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri Y.S.O isimli şüpheliye kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaşarak olayla ilgili kısa sürede çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma ve takip sonucu polis ekipleri Çorlu ilçesindeki bir kargo firmasından gelen ürünü Y.S.O. isimli şahıs teslim alırken operasyon için düğmeye basıldı.


Akıllara durgun getiren kargo


Operasyonda yapılan arama ve incelemelerde kargo paketinden çıkan bir kitabın orta bölümlerini keserek uyuşturucu yerleştirildiği tespit edildi. Kitabın ortasında kare şeklinde oluşturulan bölmeden 3 gram esrar çıktı. Y.S.O. isimli şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı