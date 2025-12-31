  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

31 Aralık 1918: Abdülaziz Bey'in vefatı (Devlet Adamı, Hattat)

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Yeni yıl, soğuk ve yağışlı hava ile geliyor

Almanya Başbakanı Merz sonunda anladı! ABD ile Avrupa arasındaki ortaklık değişti

Edirne'de su krizi: 10 günlük kesinti mahalleliyi sokağa döktü!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!
Gündem Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü
Gündem

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

Kaçak sigara ihbarının ardından iş yerine geri dönen şüpheli, tartıştığı kargo müdürü Kamil Çelik’i silahla vurup kaçtı; ağır yaralanan Çelik hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak konu hakkında bilgi verdi. 

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen şüpheli, yeniden kargo şubesine gelerek Çelik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Çelik’e silahla ateş açtıktan sonra beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçtı.

 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!
Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Gündem

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!
Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!

Aktüel

Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23