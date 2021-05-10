Kargoda anneler günü yoğunluğu

Buğra Kardan

Türkiye’yi alarma geçiren Covid-19 pandemisi, tüketiciyi e-ticaret platformlarından hediyelik ve bayramlık satın almaya itiyor. Doğal olarak kargo firmalarının iş yükleri artıyor.

Siparişlere yetişilemiyor

Bu firmalar, peş peşe gelen telefonlara cevap vermekte ve talepleri karşılamakta zorlanıyorlar. Hem Covid-19 paniği hem de Anneler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla artan sipariş trafiğini yönetmeye çalışıyorlar.

Şikayetler söz konusu

Teslimat süreleri ise giderek uzuyor. Bu durum tepkilere yol açıyor. Tüketici derneklerinin yetkilileri, vatandaşların “Paketlerimiz kargocuların depolarında ya da kamyonlarında takılıp kalıyor, evimize çok geç geliyor” diye yakındıklarına işaret ediyorlar. Anneler Günü ve bayram öncesinde çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten yetkililer, şu ifadeleri kullanıyorlar: “Normal şartlar altında bir gönderinin il içinde 2 gün, il dışında 3 gün içinde alıcıya teslim edilmesi gerekiyor. Ancak kurye ve araç sayısı yetersiz olduğu için bu sürelere uyulmuyor. Sokak sokak, apartman apartman dolaşan kuryeler harap bitap vaziyetteler. Kamyonlar ve kamyonetler de her yere gidemiyorlar. Haliyle gönderileri gelmeyen tüketiciler mağdur oluyorlar. Ne yazık ki nereye yöneleceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Oysaki haklarını aramaları için izleyecekleri yol belli. Evvela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na internetten olan bitenleri anlatacaklar. Buradan netice alamadıkları takdirde e-Devlet’ten Ticaret Bakanlığı’nın TÜBİS uygulamasına girecekler ve tüketici hakem heyetine başvuracaklar.” İş dünyası temsilcileri de kargo şirketlerine verip veriştiriyorlar. Bir giyim firmasının yöneticisi, siparişlerin müşteriye teslim sürelerinin 10-15 günü bulduğunu kaydediyor. “Türkiye’nin önde gelen kargo firmalarından yararlanıyoruz. Yine de teslim sürelerinde iyileşme sağlayamıyoruz” diyor.

Fiyatlar uçuk

Bayramlarda ve özel günlerde yakınları ile akrabalarına hediye paketi yollamayı planlayan vatandaşlara uçuk faturalar çıkarılıyor. Kargocular tarafından Ramazan Bayramı’nda İstanbul Bağcılar’dan Ümraniye’ye gönderilecek 2 kiloluk bir koli için 40-50 lira, Kocaeli’den Bolu’ya gönderilecek bir paket için 80-90 lira bedel biçilmesine anlam verilemiyor.