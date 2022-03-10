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Yaşam Kargocu kılığına giren polis suçüstü yaptı!
Yaşam

Kargocu kılığına giren polis suçüstü yaptı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo görevlisi kılığına giren polisler paketi almaya gelen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 23:06:00 -
Kargocu kılığına giren polis suçüstü yaptı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kargo ile gönderilen koli içerisindeki uyuşturucu madde ele geçirilirken, kargo görevlisi kılığına giren ekipler paketi almaya gelen 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kargo ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği istihbaratını değerlendiren Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye bastı. Kargo şirketine giden ekipler, narkotik köpeği ile yaptıkları arama neticesinde içerisinde uyuşturucu madde bulunan koliyi tespit edildi. Daha sonra kargo görevlisi kılığına giren ekipler, koliyi teslim almaya gelen B.K. ve S.Ö. isimli şahısları düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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