  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi
Aktüel

Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:07:50 -
Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.

Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı
Dünya

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı

Rus televizyonlarda canlı yayında tuhaf bir olay yaşandı. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki gerilimi anlatan Rus sunucu, adeta çı..
Karatay'dan koronavirüse karşı reçete!
Sağlık

Karatay'dan koronavirüse karşı reçete! "Sabah akşam bunu yapın"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hiçbir virüsün alkali denilen ortamda yaşayamadığını belirtip, koronavirüse k..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay