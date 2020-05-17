  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2020 ne zaman?

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Zoom arka plan nasıl değiştirilir?

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi
için kalan
Aktüel

Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:05:06 -
Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişiye suçüstü yaparak, kıskıvrak yakaladı. Alaşehir polisi kargo ile esrar gönderileceği yönünde ihbar aldı. Kargoya verilen uyuşturucu maddenin Alaşehir’e geleceğini öğrendikten sonra emniyet güçleri kargo şubesi çevresinde pusu kurarak beklemeye başladı. Kargonun geldiğini öğrenen H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) adlı şahıslar gelen kargoyu teslim alırlarken, Alaşehir polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandılar. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.


Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı