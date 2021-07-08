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Kargo gemisi ile tarak gemisi çarpıştı
Dünya Kargo gemisi ile tarak gemisi çarpıştı
Dünya

Kargo gemisi ile tarak gemisi çarpıştı

Filipinler’e ait bir kargo gemisi ile su altı kazılarında kullanılan tarak gemisi Manila Körfezi’ndeki demirleme sahasında çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 10:47:00 -
Kargo gemisi ile tarak gemisi çarpıştı

Sahil güvenlik yetkilileri, kazada herhangi bir yaralının olmadığı belirtilerek, çarpışma sonucu kargo gemisinin yan yatarak yarısının suya battığını bildirdi.

Yetkililer, Filipinler’e ait kargo gemisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Yeni Manila havaalanı projesi için bölgede tarama çalışmaları yaptığı ifade edilen "BKM 104" isimli su altı kazılarında kullanılan tarak gemisinin, mürettebatına dair bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin, kazanın neden olabileceği olası petrol sızıntısını kontrol altına almak amacıyla çalışma yürütüleceği bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşma başlatıldı.

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