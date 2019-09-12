Kargı müftüsü Uluşahan göreve başladı

Kargı İlçe Müftüsü olarak atanan Mahmut Uluşahan göreve başladı.

Elazığ’ın Palu ilçe müftüsü iken Kargı İlçe Müftülüğü’ne atanan Mahmut Uluşahan, hac vazifesini tamamlamasının ardından yeni görevine başladı.

Kargı’nın doğal güzellikleri ve insanlarıyla çok güzel bire ilçe olduğunu belirten Uluşahan, ilçenin biraz daha gelişmeye ihtiyacı olduğunu, inşallah daha iyi bir yere geleceğini söyledi.

Kargı’da olmaktan memnun olduğunu belirten Uluşahan, "Bütün Kargılı hemşerilerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim bütün ailelere huzur ve mutluluk nasip etsin" diye konuştu.

Mahmut Uluşahan Kimdir ?

1971 yılında Çorum Uğurludağ ilçesi’ne bağlı Kızağlı köyünde doğdu. İlkokulu köyde okudu. Hafızlığa İskilip’te başladı, İstanbul’da tamamladı. Ortaokulu Bakırköy İmamhatip Lisesinde, liseyi ise Zeytinburnu İmamhatip Lisesi’nde okudu. 1992 de başladığı Mısır El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesini 1997’de bitirdi.

2001’de Kırklareli ili Vize ilçesi Balkaya Köyü’nde imam olarak meslek hayatına başlayan Mahmut Uluşahan 2004 ‘te İlahiyat Önlisansı, 2007’de İlitam(Ankara)’ı bitirdi. 2005-2007 yılları döneminde iki yıl Almanya’da görev yaptı. 2013’te Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun oldu. 3,5 yıl Ankara ili Haymana İlçe Vaizliği yaptı.18 Nisan 2017’de Elazığ ili Palu İlçe Müftülüğü görevi yaptı.

18 Temmuz 2019’da Kargı ilçesine Müftü olarak atanan Uluşahan, Hac vazifesini tamamlamasının ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü görevine başladı.

Evli ve dört çocuk babası olan Mahmut Uluşahan iyi derece Arapça biliyor.