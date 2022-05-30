"Kargalar bile güler" dedi, kargaları kendine güldürdü! "Yani Osman üç-beş arkadaşıyla koskoca hükümeti ortadan kaldırmaya kalkışmış ha?"

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Sözcü'de yalan manşetleriyle bilinen Rahmi Turan'a konuşan Turgut Özal'ın başdanışmanlarından Can Pulak, "kargaları bile güldüren" açıklamalarda bulundu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmanlığına nasıl yerleştirildiği bilinmeyen Can Pulak, Gezi Kalkışması yaşanırken sanki başka bir alemdeymişgi gibi bir hale büründü ve ilginç ifadeler kullandı.

Vicdan mahkemende yakılan araçları yıkılan sokakları ve şehitleri de değerlendirdin mi Can Pulak?

"Öyle şeyler oluyor ki güzel ülkemizde, insanın inanacağı gelmiyor." diyen Pulak, "Benim vicdan mahkemem var. Bu mahkeme, Osman Kavala'ya yapılan suçlamayı, gülünecek bir iddia olarak değerlendiriyor. Yani Osman tek başına ya da üç-beş arkadaşıyla koskoca hükümeti ortadan kaldırmaya kalkışmış ha? Kargaları bile güldürür bu iddia! Karıncayı bile incitmeyecek kadar nazik ve efendi Osman tek başına nasıl teşebbüs eder hükümeti düşürmeye?" ifadelerini kullandı.

Gezi'de yakılan araçlara, yıkılan sokaklara ve şehit edilen polisler ile savcıya gözlerini kapatan Can Pulak, Soros'un yerli işbirlikçisi Osman Kavala'nın faaliyetlerini küçümsemesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Gezi'cilerin avukatı çok, Sivas mazlumlarının ise hiç yok!

Yüzlerce belediye otobüsünün, onlarca polis aracının, onlarca ambulansın pert olduğu, iki polis ve bir savcının şehit edildiği Gezi Kalkışması, o dönem 79 vilayete yayılmıştı.

"Birkaç kişi katıldığı" diyerek küçük gösterilen ve yığınla avukatın görev aldığı Gezi Kalkışması'na kimse çıt çıkaramazken Sivas'ta 3 saatlik gösteri sebebiyle 33 idam cezası verilmişti.