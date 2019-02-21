Karesispor, Petkim deplasmanında Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20.

Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor’un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 3. sırada bulunan Karesispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetleri telafi etmek için Petkim deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. 11 galibiyet 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan rakibi karşısında deplasmanda iyi bir oyun oynayarak galip gelmek isteyen Karesispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.

Karesispor-Petkimspor karşılaşması 23 Şubat Cumartesi günü Enka Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Sertan Kırklar ve Uygar Kurt hakem üçlüsü yönetecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.