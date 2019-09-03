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Karesi’nin atlı zabıtalarına ilgi büyük

Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Karesi Belediyesi Atlı Zabıta ekipleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
Karesi’nin atlı zabıtalarına ilgi büyük

Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Karesi Belediyesi Atlı Zabıta ekipleri vatandaşların ilgi odağı oldu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Karesi ilçe belediyesine bağlı atlı zabıta ekipleri, Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreni sonrası şehir turu yaparak Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile bir araya geldiler. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Çelenk sunma töreni ardından Karesi Belediyesi Zabıta ve Atlı Zabıta ekipleri belediye hizmet binasına geldiler. Caddelerden geçen atlı zabıta ekipleri vatandaşların büyük ilgisini görürken, kimi vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Hizmet binası önünde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile bir araya gelen ekipler burada da hatıra fotoğrafı çektirdi. Zabıta ekiplerinin haftalarını ve kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Orkan, “1-7 Eylül arasında gerçekleştirilen Zabıta Haftası çerçevesinde belediye başkan yardımcımız M. Baki Yarımdağ, zabıta müdürümüz Cem Yılmaz ve zabıta müdürlüğümüzde görevli mesai arkadaşlarım ile bir araya geldik. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın rahatı için güvenli, sağlıklı ve düzenli yaşam alanları hazırlayan belediyemiz zabıta müdürlüğüne gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü teşekkür ediyor, zabıta haftalarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
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