Karesi’de park edilen aracı çaldı, İvrindi’de yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Naipli mahallesinde yaşayan M.G. işe gitmek için Edremit yolu Aliağa kırsal mahallesi sınırlarına bıraktığı aracı park yerinden çalındı. Aracı alan şahıs E.T. 2 gün sonra İvrindi’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs 2020 günü Karesi ilçesi Naipli mahallesinde oturan M.G. 10 plakalı otomobilini Balıkesir Edremit karayolu Aliağa mahallesi yol ayrımında bırakarak işe gittiğini ve akşam saat 19.00 sıralarında aracı bıraktığı yere geldiğinde aracın yerinde olmadığını ve çalındığını beyan etti. Yapılan araştırmada, aracın 08 Mayıs 2020 günü Balya Plaka Tanıma Sisteminde kaydının bulunduğu ve aracı çalan şüphelinin 28 suçtan kaydı bulunan E.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli E.T.’nin 09 Mayıs 2020 günü saat 15.45 sıralarında İvrindi ilçe merkezinde bahse konu çalıntı araç ile görülmesi üzerine İvrindi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından takibe alındığı sırada kaza yaparak aracı olay yerinde bırakıp ormanlık bölgeye kaçtı. İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine şüpheli E.T.’nin Kirazlı mahallesine geldiği bilgisi alınmış olup, görevlendirilen devriye tarafından yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlere başlandığı açıklandı.