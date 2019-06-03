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Karesi’de Geleneksel Türk sanatları sergisi

Karesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı Zeynep Çanakçı rehberliğinde hazırlamış oldukları tezhip sanatına ait çalışmaların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:56
Karesi’de Geleneksel Türk sanatları sergisi

Karesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı Zeynep Çanakçı rehberliğinde hazırlamış oldukları tezhip sanatına ait çalışmaların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.


Karesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları tezhip sanatına ait çalışmaların yer aldığı sergide açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptı. Yıldız“Karesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimiz ve Karesi Şule Yüksel Şenler Kız konuşmasında İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin, Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı Zeynep Çanakçı rehberliğinde hazırlamış oldukları bu güzel serginin açılışında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. İlimizde böylesine güzel çalışmaların olması, öğrencilerimizin sanatla buluşturulması gerçekten çok önemli. Çünkü bizler öğrencilerimizin akl-ı selim, zevk-i selim, kalb-i selim bireyler olmasını; estetik ve zevk sahibi nesiller olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz. Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı Zeynep Çanakçı başta olmak üzere bu güzel serginin hazırlanmasında emeği olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.” dedi.


Yaylada AVM’de gerçekleştirilen serginin açılışına; Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, idareci, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.Program; kursiyer ve öğrencilerce hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin ziyaretçiler tarafından gezilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:56
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