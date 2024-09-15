  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Medya Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı
Medya

Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 12:35:00 - 2024-09-15 10:52:08
Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesini ele aldı. Altınok, Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldüğünü kanıtladığını belirtti. Türkiye'de yayın yapan Şalom gazetesinin yazarı Karel Valansi’nin İsrail’i savunma çabalarını eleştirerek, İsrail’in suçunu örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Altınok, Valansi’yi yerden yere vurdu. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesini ele aldı. Altınok, Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldüğünü kanıtladığını belirtti. Türkiye'de yayın yapan Şalom gazetesinin yazarı Karel Valansi’nin İsrail’i savunma çabalarını eleştirerek, İsrail’in suçunu örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Altınok, Valansi’yi yerden yere vurdu. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"Demirel'in her gün birkaç kişinin sokaktaki sağ-sol çatışmasına kurban verdiğimiz 12 Eylül öncesinde sarf ettiği, "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz" sözü siyasi hafızamızdan hiç silinmedi.

Demirel yıllar sonra "Yanlış oldu" dese de bu kör taraftarlığın tekrarlarına her alanda şahit oluyoruz.

Takip ediyorsunuzdur; Filistin Adli Tıp Kurumu, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiğini" ispatlıyor...

Ayşenur, ABD vatandaşı olduğu için İsrail'in katliamına ortak olan Avrupa Birliği ülkelerinden bile kınamalar geliyor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elimizde deliller, görüntüler var. O saldırganların kendi ülkemizde de yargılanması ve uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattık" diyor.

Türkiye'de yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi ise Ayşenur'un katiline "çok muhtemel" savunmalar üretmenin derdinde. "İlk soruşturma, Ayşenur Ezgi Eygi'nin IDF ateşiyle hata sonucu, kasıtsız vurulmasının çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor" diyor.

13 görgü tanığının açıklamaları ve 50'den fazla video-fotoğrafı inceleyen Washington Post bile IDF'nin "kasıtsız" savunmasını yalanlıyor. Acaba yalnızca katilin ve emri verenlerin iddia edebileceği bu sonuca dair Karel Hanım'ın elindeki delil nedir?

Şu ana kadar binlercesi çocuk olmak üzere 40 binden fazla sivili öldüren bir devletin bir kişiyi daha hedef göstererek öldürebileceğine neden inanmak istemiyor?

Cinayeti işleyen otoriteye kefilliği, T24'teki yazılarında yansıttığı insan hakları hassasiyetiyle tezat oluşturmuyor mu?

Twitter hesabı da maşallah Arendt'ten, Adorno'dan, Horkheimer'dan yaptığı alıntılardan, "hakikat" nutuklarından geçilmiyor.

Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı."

Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor! O adıma karşı Türkiye'nin hamlesi bakalım ne olacak
Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor! O adıma karşı Türkiye'nin hamlesi bakalım ne olacak

Medya

Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor! O adıma karşı Türkiye'nin hamlesi bakalım ne olacak


Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be
Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be

Medya

Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be


Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı
Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

Medya

Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı


{relation id:1885619 slug:'karel-hanima-israil-adam-olduruyor-dedirtemezsiniz-kendilerini-solcu-sanan-kitleye-iste-boyle-sik-sik-yutturuyorlar-zokayi'}
{relation id:1885613 slug:'masal-anlatma-guterres-seni-bir-halt-zannetmistik-be'}
{relation id:1885629 slug:'sayac-calisiyor-inandiklari-hurafeler-bile-birbirleriyle-bogazlasacaklarini-soyluyor'}
{relation id:1885633 slug:'turkiyenin-somalideki-buyuk-plani-ortaya-cikti-butun-dunya-saskin'}
 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23