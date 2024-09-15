Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesini ele aldı. Altınok, Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldüğünü kanıtladığını belirtti. Türkiye'de yayın yapan Şalom gazetesinin yazarı Karel Valansi’nin İsrail’i savunma çabalarını eleştirerek, İsrail’in suçunu örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Altınok, Valansi’yi yerden yere vurdu. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"Demirel'in her gün birkaç kişinin sokaktaki sağ-sol çatışmasına kurban verdiğimiz 12 Eylül öncesinde sarf ettiği, "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz" sözü siyasi hafızamızdan hiç silinmedi.

Demirel yıllar sonra "Yanlış oldu" dese de bu kör taraftarlığın tekrarlarına her alanda şahit oluyoruz.

Takip ediyorsunuzdur; Filistin Adli Tıp Kurumu, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiğini" ispatlıyor...

Ayşenur, ABD vatandaşı olduğu için İsrail'in katliamına ortak olan Avrupa Birliği ülkelerinden bile kınamalar geliyor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elimizde deliller, görüntüler var. O saldırganların kendi ülkemizde de yargılanması ve uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattık" diyor.

Türkiye'de yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi ise Ayşenur'un katiline "çok muhtemel" savunmalar üretmenin derdinde. "İlk soruşturma, Ayşenur Ezgi Eygi'nin IDF ateşiyle hata sonucu, kasıtsız vurulmasının çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor" diyor.

13 görgü tanığının açıklamaları ve 50'den fazla video-fotoğrafı inceleyen Washington Post bile IDF'nin "kasıtsız" savunmasını yalanlıyor. Acaba yalnızca katilin ve emri verenlerin iddia edebileceği bu sonuca dair Karel Hanım'ın elindeki delil nedir?

Şu ana kadar binlercesi çocuk olmak üzere 40 binden fazla sivili öldüren bir devletin bir kişiyi daha hedef göstererek öldürebileceğine neden inanmak istemiyor?

Cinayeti işleyen otoriteye kefilliği, T24'teki yazılarında yansıttığı insan hakları hassasiyetiyle tezat oluşturmuyor mu?

Twitter hesabı da maşallah Arendt'ten, Adorno'dan, Horkheimer'dan yaptığı alıntılardan, "hakikat" nutuklarından geçilmiyor.

Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı."

{relation id:1885619 slug:'karel-hanima-israil-adam-olduruyor-dedirtemezsiniz-kendilerini-solcu-sanan-kitleye-iste-boyle-sik-sik-yutturuyorlar-zokayi'}{relation id:1885613 slug:'masal-anlatma-guterres-seni-bir-halt-zannetmistik-be'}{relation id:1885629 slug:'sayac-calisiyor-inandiklari-hurafeler-bile-birbirleriyle-bogazlasacaklarini-soyluyor'}{relation id:1885633 slug:'turkiyenin-somalideki-buyuk-plani-ortaya-cikti-butun-dunya-saskin'}