Kardiyoloji uzmanından hayati tavsiyeler! Kalp hastalıklarına karşı 7 önlem

Yeni Akit Ankara

Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiye’de ise 160 bin kişi kalp damar hastalıkları ve inme nedeniyle yaşamını kaybediyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp damar hastalıklarının ana nedenlerini “egzersiz eksikliği, diyabet, yüksek tansiyon, sigara ve kötü beslenme” olarak sıralayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, “Bu nedenler tedavi edilebilir risk faktörleridir. Yani beslenmemize dikkat ederek, hareketsiz yaşam tarzından uzak durarak kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'ini önlenebilir” dedi.

Kalp damar hastalıklarının zamanında tedavi edilmemesi, kalp yetmezliğine ve kalıcı felce ve ölümlere neden olabiliyor. Bu derece önemli etkileri olan hastalıklarla mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mahmut Yesin, sağlıklı bir yaşam için sunduğu önerileri şöyle sıralıyor:

1- Beslenme ve diyet

Tuz ve yağ içeriği az olan yiyeceklerin tüketilmesi gerekiyor. Sebze, meyve, baklagil, ceviz ve balıktan zengin öğünler tercih edilmeli. İşlenmiş et ve sucuk ürünlerinden, tatlandırıcılardan uzak durulmalı. Sıvı yağlar tercih edilmeli ve margarin kullanılmamalı.

2- Egzersiz ve fiziksel aktivite

Düzenli fiziksel aktivite, kalp damar sağlığımızı korumak ve devam ettirmek için köşe taşı özelliğine sahip. Bu sayede diyabet ve tansiyon da dengeleniyor. Hareketli bir yaşam tarzının ruh sağlığımız üzerindeki pozitif etkileri tartışılmaz bir gerçek. Bunun için haftada 5 gün en az 45 dakika hafif tempolu yürüyüş yapılmalı.

3- Kilo kontrolü

Aşırı kilo kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyona yol açabiliyor. Bu nedenle, sağlıklı kiloya ulaşmak için günlük kalori miktarı kontrol edilmeli ve yaşam tarzı değişikliğine gidilmeli. Vücut kitle indeksinin ideal sınırlar içinde olmasına özen gösterilmeli.

4- Kan şekeri

Kan şekeri yüksekliği kalp damar hastalıklarının en önemli etmenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle kişinin geriye dönük üç aylık kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veren HbA1c testinin sonucunun 7’den düşük olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Kan şekeri düzeyi de beslenme ve egzersiz ile yakından ilgili.

5- Kolesterol

Damar tıkanıklığının başlıca sebebi kötü huylu kolesterol (LDL) olduğu için 40 yaş üstündeki erkekler ve 50 yaş üstündeki kadınlar yıllık kan tahlili yaptırarak kolesterol değerlerine baktırmalı. Değerlerin yüksek çıkması halinde kolesterol tedavisi için kardiyoloji uzmanına başvurulmalı.

6- Tansiyon

Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne göre 140/90 mmHg üstünde Amerika Kalp Cemiyeti’ne göre 130/80 mmHg üstündeki değerler, yüksek tansiyon olarak tanımlanıyor. Tansiyonda her 20 mmHg yükselme ölüm oranı, felç ve kalp damar hastalığı gelişme riskini yaklaşık 2 kat artırıyor. Yüksek tansiyon çoğu kez ilaca gerek kalmadan da tedavi edilebiliyor.

7- Tütün kullanımı

Her türlü sigara ve tütün ürünü kullanımından kaçınmak gerekiyor. Aktif içicilik kadar pasif içicilik de sağlığı olumsuz etkilediği için sigara dumanına maruz kalmamaya özen gösterilmeli. Tüm bu risk faktörlerinin kalp ve damar hastalığı için önlenebilir, değiştirilebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Yesin, açıklamalarını “Yıllık kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin. Özellikle ailesinde kalp damar hastalığı hikayesi bulunanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor” diye tamamlıyor.