Kardeşlerin ifadesinde Büşra bebeğin baba şiddeti sırasında öldüğü ileri sürüldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolduğu ihbar edilen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında, koruma altındaki kardeşlerin yeniden ifadesine başvuruldu. Çocukların, olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, Büşra bebeğin de annesiyle birlikte yere düşerek aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini söyledikleri bildirildi.

İhbarın üzerinden 23 gün geçti, soruşturmada somut bir bulguya ulaşılamadı.

Çocukların anlatımına göre Yusuf Balıkçı, o gün Büşra bebeği kucağında tutan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Anne, aldığı sert darbelerin ardından kucağındaki bebekle yere düştü ve baygınlık geçirdi. Ağır darbe alan Büşra bebeğin bu sırada hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, bebeğin ölümünün ardından cesedinin, yabani hayvanların sıkça görüldüğü açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

Annenin değişen ifadesi: "Kızımı kocam öldürdü"

Balıkçı ailesi, mevsimlik besicilik için Diyarbakır'dan Divriği'nin Göndüren köyündeki İncidere Yaylası'na gelmişti. 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 11 aylık Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğu bildirildi.

Arazide yürütülen aramalarda bebeğe ait giysiler bulundu. Jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı, ilk olarak eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti; ardından ifadesini değiştirerek "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi.

Soruşturmada baba Yusuf Balıkçı (41) ile Elif Balıkçı (27), 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Yusuf Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

'Mavi kazaklı Mehmet' iddiası ve adli kontrolle serbest bırakma

Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu, Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi ve uzmanlar ile sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocuklar, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanında bulundu ve fotoğraf üzerinden teşhis yaptı.

Beyan ve teşhisin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında bağ bulunamayan Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaylada kadavra köpekleriyle arama sürüyor

Komando timleri ile jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil 6 kişiyle yeniden görüşme yapılacak. Şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle yeni ifadelerinin alınması planlanıyor.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.