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Medya Kardeşlerim Ömer kardeşlerini bırakıp annesine gidecek mi? Kadir, Ömer’in annesine gitmesine izin verecek mi?
Medya

Kardeşlerim Ömer kardeşlerini bırakıp annesine gidecek mi? Kadir, Ömer’in annesine gitmesine izin verecek mi?

Kardeşlerim dizisi Ömer, kardeşlerini terk edip annesi mi gidecek? sorusu Kardeşlerim 13. bölümünde Suzan’ın Ömer’den tüm haklarından vazgeçtiğine ilişkin imza alması sonra izleyicilere bu kadar da olmaz dedirtti. Nebahat’ın Suzan’ı arabayla ezecekken Ömer’in annesini kurtarıp arabanın önüne atlaması Ömer ve Suzan arasındaki yakınlaşmayı artırıyor. Kardeşlerim 14. bölüm fragramında Sudan’ın daha önce kabul etmediği oğlu Ömer’in velayetini almaya karar veriyor. Peki Kadir, Ömer’in annesine gitmesine izin verecek mi? Kardeşlerim Ömer kardeşlerini bırakıp annesine gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:10:00 - 2021-05-16 09:12:51
Kardeşlerim Ömer kardeşlerini bırakıp annesine gidecek mi? Kadir, Ömer’in annesine gitmesine izin verecek mi?

Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı. Anne ve babaları aynı gün vefat eden dört kardeşin ızdırap dolu hayatlarını konu edinen Kardeşlerim dizisi son bölümüyle de yine izleyicilerin ilgisini çekti. Ömer, Sudan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden sonra adeta yıkıldı. Ancak, Kadir ve kardeşlerinin desteğiyle yeniden toparlanan Ömer, Sudan’ın kendisini kabul etmeyişine pek de umursamadı. Ancak, kendisinin neden cami avlusuna terk edildiğini, babasının kendisine neden sahip çıkmadığını sorguladı. 

Sudan, kızı Harika’nı da baskısıyla Ömer’i sahiplenmedi. Hatta Ömer’i mirasından men etmek için bir de imza attırdı. Suzan’ın ölümden dönmesine vesile olan Ömer, kendisini annesinin yerine arabanın önüne atmasıyla birlikte Ömer’in de hayatı değişmeye başladı.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Kardeşlerim yeni bölüm Ömer ölecek mi? Ömer’in sağlık durumu nasıl? Nebahat eve geri dönecek mi? Kadir, oyunculuk serüvenine devam edecek mi? Nebahat hapse girecek mi? gibi soruların cevabı merak ediliyordu. Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı yayınladı. Ömer sedyeyle hastaneye kaldırılırken Suzan oldukça endişeli bir şekilde peşinden gider. Öte yandan Asiye Doruk'a öfkelenirken göz yaşlarına hakim olamaz. Ömer Suzan'a onu annesinin yerine koyamayacağını söylerken Suzan Ömer'e sarılmak ister. Nebahat Melisa ve Kadir'i el ele gördüğünde şok olurken Suzan'ın Ömer'in velayetini almaya karar vermesi Harika'yı yıkıma uğratır.

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