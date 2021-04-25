Kardeşlerim dizisinde Tolga kimdir? Kardeşlerim'de Tolga rolünü kim oynuyor?
Kardeşlerimiz dizisi son bölümü yine heyecan vericiydi. Dört kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu alan Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosuna Tolga karekteri girdi. Zengin bir ailenin çocuğu olan Tolga, Ayşe’nin eski arkadaşı. Tolga’nın kuryeciyi hor görmesi sonrası Ömer’in öldüresiye dövdüğü Tolga kimdir? Kardeşlerim dizisinde Tolga kimdir? Kardeşlerim Tolga rolünü kim oynuyor? Kardeşlerim dizisi Tolga- Berk Ali Çatal hangi dizileri ve filmlerde oynadı?
Kardeşlerim dizisinde Tolga rolünü Berk Ali Çatal oynuyor. Berk Ali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürdü. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi aldı.
Berk Ali Çatal kameraların karşısına ilk kez 2009 yılında “Aile Reisi” dizisi ile adım attı. Ardından uzun bir süre sonra 2014 yılında “Beni Böyle Sev” dizisi ile ekranlara geri döndü. 2017 yılında “Umutsuz Ev Kadınları”, Söz” dizilerinde rol aldı. 2018 yılında “Vatanim Sensin” dizisinde rol aldı. 2020 yılında adı gibi Çukur olan dizide de oynayan Berk Ali Çatal burada “Sercan” rolünü üstlendi. Berk Ali Çatal 2020 yılında Kırmızı Oda Bayram karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde Tolga rolünü oynamaya başladı.
Berk Ali Çatal oynadığı diziler?
Berk Ali Çatal hangi dizilerde oynadı? sorusu da sorulmakta. İşte Berk Ali Çatal'ın oynadığı diziler:
2021 Kardeşlerim – Tolga
2020 Kırmızı Oda-Bayram
2020 Çukur-Sercan
2018 Vatanim Sensin-Yasin
2017 Söz-Çolak’ın Oğlu
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem-Musa Çelebi
2017 Umutsuz Ev Kadınları
2016 Güneşin Kızları
2014 Beni Böyle Sev
2009 Aile Reisi