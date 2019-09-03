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Kardeşler "Can" oldu

Elazığ’da böbrek yetmezliği çeken ve haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan 2 kişiye, kardeşleri böbreklerini vererek hayata tutunmalarını sağladı.

03 Eylül 2019 Salı 10:51
Kardeşler "Can" oldu

Elazığ’da böbrek yetmezliği çeken ve haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan 2 kişiye, kardeşleri böbreklerini vererek hayata tutunmalarını sağladı.


Elazığ’da yaşayan ve 15 yıldır şeker hastası olan 3 çocuk babası Sebahattin Aydın (41), 1 yıl önce böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine haftada 3 gün diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Aydın’ın hastalığını öğrenen aile fertleri Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne giderek organ bağışı için başvuruda bulundu.Dokuları en çok uygun olan ağabey Erkan Aydın’dan (43) 2 saat süren başarılı bir operasyonla Sebahattin Aydın’a nakil yapıldı.



Aynı gün ikinci operasyon


Aydın kardeşlerin nakil operasyonunun ardından ise Organ Nakil Merkezinde ikinci bir benzer operasyon yapıldı. 15 yıldır böbrek hastası olan son bir ay içerisinde böbrekleri tamamen iflas eden 4 çocuk babası Rüstem Doğan’a (63) acil nakil yapılması kararı alındı. Bunun üzerinekardeşi Şahin Doğan (53) böbreği vermek istedi. Organ Nakli Merkezinde yapılan tetkikler sonucu dokular uyumlu çıktı. Yapılan başarılı operasyonla Rüstem Doğan’a kardeşi Şahin Doğan’ın böbreği nakil edildi.


15 yıldır şeker hastası olduğunu belirten Sebahattin Aydın, “Son bir yıldır diyaliz hastasıyım. Böbreklerim iflas edince hastaneye başvurdum. Kardeşlerimden donör örneği aldılar. En uygunu abimin idi. Nakil oldum ve şu an iyiyim"dedi.



"Bende iyiyim, kardeşim de iyi"


İlk duyduklarında ailecek hastaneye koştuklarını vetahlil verdiklerini dile getiren 2 çocuk babası Erkan Aydın, “Böbreğim de Allah’a şükür uyumlu çıktı. Şu an ameliyat olduk. Ben de iyiyim, kardeşim de iyi. Diğer nakil bekleyen hastalar var. Vatandaşlar biraz daha duyarlı olursa çok güzel olur. Onlara da bir yaşama sevinci gelir” şeklinde konuştu.



"Kardeşim hayatımı kurtardı"


15 yıldır böbrek hastası olduğunu aktaran Rüstem Doğan, “Son bir yılda durumum kötüye gitti. Son bir aya kala ise böbrekler komple sıfırlandı. Doktorlar, her an ölebilirsin dedi. Bunun üzerine kardeşim de gelip böbreğini bana verdi. Şu anda da çok rahatım. Doktorlardan da Allah razı olsun, çok güzel bir ameliyat geçirdik. Çok memnunum. Kardeşime de ömür boyu minnettarım. Hayatım boyunca unutmam. Ölümüm kesinleşmişti ama kardeşim hayatımı kurtardı” diye konuştu.



"Böbreğimi vermeseydim rahatsız olurdum"


Ağabeyinin durumunun iyi olmadığını ifade eden Şahin Doğan ise, “Son yıllarda böbrekleri artık son aşamaya gelmişti. Ben de kararımı verdim. Ondan sonra da ameliyat olduk. Bu birazcık da vicdan meselesi. Ben böbreğimi vermeseydim daha çok rahatsız olurdum. Ölseydi daha mı iyi olurdu. Böbreğimi verdim daha rahat oldum, kendimi daha iyi hissettim. İnşallah bu örnekler de çoğalır. Umarım, organ naklinde herkes birbirine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:51
  1. doğa

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