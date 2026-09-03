Kardeşler arasında bıçaklı kavga çıktı! Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kardeşler arsındaki kavga kanlı bitti. Maltepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir evin bahçesinde A.O. (50) ile kardeşi Y.T.O. (48) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş, bıçakla birbirini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.T.O'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan A.O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.