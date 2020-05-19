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Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:16:17 -
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarını tutamadı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



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