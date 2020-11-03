Kardeşini canlı kurtaramadığımız için çok üzgünüz

"İdil'in bilinci açıktı. Kardeşinin olduğunu, yakın zamana kadar da kardeşi İpek’le konuşabildiğini, kardeşinin çok susadığını söyledi. İdil'in elini bırakmadım. Kardeşini kurtaracağımızı söyledim. Ama kardeşi İpek ölmüştü. Çok üzüldük. Onu da canlı kurtarmayı çok isterdim.”