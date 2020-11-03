Kardeşini canlı kurtaramadığımız için çok üzgünüz
İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'e ilk ulaşan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) Hülya Çetin Özoğlu, yaklaşık 4 saat süren kurtarma operasyonunu anlattı:
"İdil'in bilinci açıktı. Kardeşinin olduğunu, yakın zamana kadar da kardeşi İpek’le konuşabildiğini, kardeşinin çok susadığını söyledi. İdil'in elini bırakmadım. Kardeşini kurtaracağımızı söyledim. Ama kardeşi İpek ölmüştü. Çok üzüldük. Onu da canlı kurtarmayı çok isterdim.”