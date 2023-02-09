'Kardeşim minik ölebilir' diyen 6 yaşındaki kızın ekiplerle ağlatan konuşması! 'Evimize nasıl girdiniz?'

Kahramanmaraş'ta depremin ardından enkaz altında kalan 6 yaşındaki Zübeyde, İHH arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Zübeyde'nin ekiplere söylediği, “Ama kardeşim minik benim ölebilir” sözleri izleyenleri ağlattı. Zübeyde'nin "siz eve nasıl girdiniz" sorusuna ekiplerin "camdan girdik" cevabı ise gülümsetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Günler sonra 6 yaşındaki Zübeyde'ye ulaşıldı

İHH ekipleri, Kahramanmaraş'ta 8 katlı Telbisoğlu Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışması yürüttü. Ekipler, enkaz altında kalan 6 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı.

Küçük kızın durumu hakkında bilgi almak ve onun korkusunu yenmesini sağlamak için ekipler minik Zübeyde ile konuşmaya başladı. Zübeyde'nin "siz eve nasıl girdiniz" sorusuna ekiplerin "camdan girdik" cevabı ile aralarındaki diyalog gülümsetti.

Zübeyde’nin, “Ama kardeşim minik benim ölebilir” sözü ise herkesi duygulandırdı. Küçük kız ekipler tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

Kurtarılan çocuk, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.