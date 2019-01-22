0553 313 94 23

Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü: Öleceğimi biliyorum!

Şarkıcı Bülent Serttaş'ın kardeşi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Vefasızlıktan yakınan Serttaş, kardeşiyle ilgili olarak "Onun bir şeyine ihtiyacım yok" dedi.

22 Ocak 2019 Salı 13:23
Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü: Öleceğimi biliyorum!

Şarkıcı Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü.

"Beni telefonla dahil aramış bir insan değil"

Yalçın Serttaş, kardeşiyle yaşadığı sorunları şöyle anlattı;

 "Ben hayatımı, çocuklarımın istikbalini ona verdim. 7-8 senedir beni bir telefonla dahi aramış insan değildir. Beni öyle bir hastalığa düşürdü ki, üzüntüden. Kimse inanmıyor yaşadığıma dahi... Bazı konular oldu telefon açıyorum, cevap vermiyor. Dedim ki 'Bülent böyle böyle bana 5 bin TL gönder'. 'Sen bana emrediyorsun' dedi. Sonra gönderdi inkar yok... Ama bu hastalığımda çok büyük param gitti. Vahap Avcı'ya dedim ki 'bunlar beni hastaneye götürüyorlar ama almazlar, burada bırakırlar' dedim. Öyle de oldu.

"Onun bir şeyine ihtiyacım yok"

Ankara'ya hastaneye getirdiler beni. Bilgin Serttaş 2. gün 'işim var' deyip İstanbul'a gitti. Bu süreçte Bülent Serttaş yanıma gelmeyi bırak, aramadı bile. 110 kilodan 48 kiloya düştüm. Hastaneden çıkıp Malatya'ya döndüm. Çünkü öleceğimi biliyorum. 38 senede 75 bin TL ama eksisi artısı vardır 100 bin lira diyelim, o kadar bana verdiği para... 'Abi bir şöhret olsam sana arabanın kralını alacağım, evin kralını alacağım, lokanta açacağım' diyordu. 'amin' diyordum hep. Benim durumun çok iyiydi, hala da iyi. Onun bir şeyine ihtiyacım yok."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:23
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Yalçın Serttaş
  5. Bülent Serttaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    1. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    2. Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç..
    3. İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse..
    4. Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421..
    5. Türkiye'nin yer altında 300 milyar..
    6. Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye..
    7. THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı
    8. Çaykur Rizespor'da transfer
    9. Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti:..
    10. Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
    11. Ofer baskınının ardından tüm İsrail..
    12. Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü:..
    13. İstanbul'da gasp operasyonu
    14. Boyun ağrısından kolayca kurtul
    15. Diyanet hac personeli başvuru şartları..
    16. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    17. "Bankacılık sektörü bu dönemde elini..
    18. AK Partili başkanın makam aracı su..
    19. Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!
    20. Anketler sonrası harekete geçildi! AK..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık