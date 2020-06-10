Kardeşeli 2020 kurban bağış fiyatını açıkladı

Kardeş Eli Derneği dünyanın dört bir yanına yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. 14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan dernek, 2020 yılı kurban kesim organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Başta ülkemiz olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde İslami usullere uygun kurban kesim faaliyetleri gerçekleştiren Kardeş Eli Derneği, bağışçılarına kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar olan tüm süreci videolar halinde paylaşıyor

Kardeş Eli Derneği dünyanın dört bir yanına kurban bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor. 14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kardeş Eli Derneği 2020 kurban bağış organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Başta ülkemiz olmak üzere İslami usullere uygun ve veteriner kontrolünde Asya ve Ortadoğu ülkelerinde kurban kesimlerini gerçekleştiren dernek, bağışçılarına kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar olan tüm süreci videolar halinde paylaşıyor.

Yapılan bağışlarla kesilen vacip kurbanlar 2020 yılında, 12 ülke ve 97 farklı yoksul bölgede bulunan yetimhane, okul, medrese, huzur evleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bağış yapılan her kurban bağışı ise İslami usullere uygun olarak veteriner kontrolünde kesiliyor ve Kardeş Eli Derneği tarafından fotoğraf ve videolar aracılığı ile bağışçıları ile paylaşılıyor.

Geçtiğimiz yıl 10 ülke ve 85 bölge olmak üzere 11.165 kurban bağışı ve 478.500 ihtiyaç sahibine kurban bereketi taşıyan dernek, birliği, beraberliği, hali anlamayı, vefakarlığı ve paylaşmayı gösteren Kurban bağışı için 2020 yılı Küçükbaş kurbanlık fiyatı 585₺, büyükbaş hisse fiyatı ise 485₺ olarak belirlendi.

Faaliyet gösterilen ülkeler: Türkiye,Çad,Mali,Uganda,Bangladeş, Sri Lanka,Arakan,Yemen, Gazze, Suriye