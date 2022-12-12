'Kardeş Yumruğu' tatbikatı açık açık iki ülkeyi alarma geçirdi! Panik halinde olduklarını kabul ettiler

Türkiye ve Azerbaycan'ın Pirekeşkül Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar sadece Ermenistan'ı değil İran ve Yunanistan'ı da endişelendirdi.

YUNANİSTAN'DAN "KARDEŞ YUMRUĞU" İDDİASI

Yunan medyası, Türk-Azerbaycan ordusunun Yunanistan ile savaşa hazırlamak olduğunu öne sürdü.

"Kardeş yumruğu" tatbikatında tertip edilen nehir geçiş harekatının Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri'ni geçmek için hazırlık olabileceğini ileri süren Yunan medyası, daha da ileri giderek Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde sadece 2-3 adası olduğunu ve bu nedenle tatbikatın amacının aslında Türk ordusu ile Ege'deki adaların ortak ele geçirilmesine hazırlanmak olduğunu iddia etti.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin gergin olduğuna vurgu yapılan haberde Türk-Azeri ortak tatbikatlarının devam edeceği belirtildi.

İRAN MEDYASI: RESMİ KOD ADI "KARDEŞ YUMRUĞU"

Türkiye-Azerbaycan arasında tertiplenen tatbikatın İran Devrim Muhafızları'na mesajlar içerdiğini ileri süren İran medyası, "Resmi kod adı "Kardeş Yumruğu" olan Azeri-Türk tatbikatlarının ardından İran rejiminin panik halinde olduğunu kabul edenler var" ifadelerini kullandı.

İran medyası bu tatbikatı, ekim ayında Azerbaycan sınırında İran'ın yaptığı tatbikata "cevap" olarak değerlendirdi.

Tatbikatın iki ordu arasındaki koordinasyonu iyileştirme amacı taşıdığını belirten İran medyası, "Kardeş Yumruğu"nun taktik hedefinin İran'ın önceki tatbikat manevralarının doğrudan bir yansıması olduğunu ileri sürdü.

Haberde tatbikat amaçlı Azerbaycan'a konuşlanan F-16 savaş uçaklarına dikkat çekildi. Ülke basınına konuşan İranlı Güney Kafkasya uzmanı Salar Saif Ad-Din, "Bu tatbikatlarla Azerbaycan, bölgedeki başlıca güvenlik endişesinin ve düşmanının Ermenistan değil, İran olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KARDEŞ YUMRUĞU"NDA HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

20 Kasım'da başlayan "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'yla, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden personelin yanı sıra tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.

Soğuk ve karlı havada düzenlenen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryalarının, belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinden sonra ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik taarruzlarına geçildi.

Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, hava kuvvetleri unsularının yakın hava desteğindeki komandoların senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin tek tek ele geçirmesiyle tamamlandı.