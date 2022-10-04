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Siyaset Kardeş ülkeden Türkiye'ye övgü dolu sözler
Siyaset

Kardeş ülkeden Türkiye'ye övgü dolu sözler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin 2005 depreminde, 2010'da ve son yaşanan sel felaketlerinde daima Pakistan halkına yardım etmek için öne çıktığını belirterek Ankara’nın dayanışmasına övgüde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:57:00 -
Kardeş ülkeden Türkiye'ye övgü dolu sözler

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türk Kızılay İyilik Elçisi İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, Türkiye’nin 2005 depreminde, 2010'da ve son yaşanan sel felaketlerinde daima Pakistan halkına yardım etmek için öne çıktığını belirterek Ankara’nın dayanışmasını övdü.

Şerif, selden etkilenenler için gönderilen iyilik trenleri dolayısıyla Pakistan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gönderdiği 50 bota atıf yapan Şerif, bu botlarla sel bölgelerinde yüzlerce kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Türk Kızılay İyilik Elçisi Turunç ise sel sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek selzedeler için yardım operasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Şerif, sel mağdurlarına destekleri için Türk Kızılay'a teşekkür etti.

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