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Dünya Kardeş ülkeden büyük keşif! 40 milyon tonluk petrol rezervi bulundu
Dünya

Kardeş ülkeden büyük keşif! 40 milyon tonluk petrol rezervi bulundu

Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:01:00 -
Kardeş ülkeden büyük keşif! 40 milyon tonluk petrol rezervi bulundu

Kazakistan'ın batısındaki Özen petrol sahasında 39,9 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği bildirildi.

Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi KAZMUNAYGAZ'dan yapılan açıklamada, Özen petrol sahasında 2017'den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında petrol sahasındaki 368 metrekarelik bir alanın üç boyutlu detaylandırılmış planının çıkartıldığı ve buna göre 39,9 milyon petrol rezervine sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği kaydedildi.

Böylece ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından olan Özen'de söz konusu keşifle toplam petrol rezervinin yüzde 8 arttığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda yeni keşfi hesaba katma ve üretime sokma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla petrol sahasını geliştirme projesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

turgut

BU YAKLAŞIK 250 MİLYON VARİL EDER O DA 23 MİLYAR DOLAR YAPAR ABARTILI BİR HABER OLSA DA FENA BİR PARA DA DEĞİL.
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