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Dünya Kardeş ülkede çatışma: 7 asker hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkede çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde yapılan operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:28:00 -
Kardeş ülkede çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan'da ordunun medya kanadı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasında operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı, 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

 

5 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışmada 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen örgüte dair ise bilgi paylaşılmadı.

 

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