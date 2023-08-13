Kardeş ülkede askeri konvoya saldırı

Pakistan'da askeri konvoya saldırı düzenlendi.

Pakistan Ordusu ve Çin'in Karaçi Konsolosluğu tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, militanlar bugün bir inşaat projesine giderken güneybatıdaki stratejik Gwadar limanı yakınlarında Çinli heyete eşlik eden Pakistan askeri konvoyuna saldırı düzenledi.

Militanların saldırı sırasında hafif silah ve el bombası kullandığı belirtilirken, saldırganlardan 2'sinin çıkan çatışmada öldürüldüğü, konvoydaki Çin vatandaşları arasında ise herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.



Gwadar havaalanından liman bölgesindeki bir şantiyeye doğru giden Çinli yolcuların hedef alındığı saldırıyı ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Bölgede on yıllardır ayrılıkçı ayaklanma sürerken, Çin ise Gwadar'ın derin su limanının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, maden zengini Belucistan eyaletinde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında büyük yatırımlar yaptı.

BLA ve diğer militan gruplar, Pakistan'ın eyaletteki doğal kaynakları sömürdüğünü ve bunu desteklemek için son yıllarda Çin’in çıkarlarını hedef aldığını savunuyor.

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