  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, ordu güçlerine düzenlenen saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:23:00 -
Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Belucistan'da Pakistan ordu güçlerine düzenlenen saldırıda en az 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

 ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Belucistan eyaletine bağlı Harnay ilçesinin Şarig bölgesinde ordu güçleri saldırıya uğradı.

Bölgede Pakistan ordusunun "Hudut Birlikleri"ne ait bir karakola düzenlenen söz konusu saldırıda 7 askerin öldüğü ifade edildi.

Saldırı sonrası saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde Pakistan Talibanı'nın seyrek olarak saldırılar düzenlediği, bunun yanı sıra ayrılıkçı Beluç grupların da sıklıkla Pakistan ordusunu hedef aldığı biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…
Medya

Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı...
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay