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Dünya Kardeş ülke Pakistan'da facia! Patlamamış havan mermisini çekiçle parçalamaya kalkıştılar
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'da facia! Patlamamış havan mermisini çekiçle parçalamaya kalkıştılar

Kardeş ülke Pakistan'da patlamamış halde bulunduktan sonra hurda dükkanında çekiçle parçalanmaya çalışılan havan mermisinin infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:09:00 -
Kardeş ülke Pakistan'da facia! Patlamamış havan mermisini çekiçle parçalamaya kalkıştılar

Kardeş ülke Pakistan'da patlamamış havan mermisinin çekiçle parçalanmaya çalışıldığı sırada facia yaşandı. Merminin infilak etmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pakistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinin Nowshera kentinde patlamamış halde havan mermisi bulundu. Bulunan havan mermisi, tekrar kullanılması amacıyla kentte bulunan bir hurda dükkanına götürüldü. Mermi, çekiçle parçalanmaya çalışıldığı sırada ise infilak etti.

Çekiçle parçalama işlemi 5 kişinin hayatına mal oldu

Meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Patlama sonrası olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaşanan faciaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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