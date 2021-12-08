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Ekonomi Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu
Ekonomi

Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu

Askeri kapasitesine genişletmek isteyen kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'den peş peşe satın almalara hazırlanıyor. Bakü yönetiminin listesinde Hürkuş ve Hürjet uçakları bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:08:00 - 2021-12-08 10:09:07
Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu

Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı Hürkuş, Azerbaycan'da Üst Düzey Gözlemci Günü'nde gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

Ankara ile Bakü arasında son dönemde özellikle askeri alanda güçlenen ilişkilerin ardından Azerbaycan, Türkiye'de üretilen uçaklardan satın almayı değerlendiriyor.

HÜRKUŞ'un ikinci müşterisi Azerbaycan

Konuyu aktaran Defense News, "Türkiye'nin Kafkas müttefiki Azerbaycan, Hürkuş'un ikinci müşterisi olacak." diye yazdı. Bu yılın başlarında Nijer'in, uçağın ilk yabancı müşterisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Azerbaycan'da Hürkuş'a yoğun ilgi olduğu ve yakında söz konusu ülkeye ihracat konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.

BAKÜ, Hürjet'le de ilgileniyor

Hürkuş'un yanı sıra hafif taarruz uçağı Hürjet'e de Azerbaycan'da ilgi olduğuna dikkat çekildi. Bir tedarik kaynağına dayandırılan haberde, Bakü yönetiminin Hürjet'i satın almakla ilgilendiğini söylediği belirtildi.

Silahlı eğitim uçağı Hürjet'in Hürkuş'un jet motorlu versiyonu olduğu, uçağa ilişkin programın 2018'de başlatıldığı ifade edildi.

HÜRJET'in özellikleri

Maksimum hız: 1.4 Mach
Maksimum yükseklik: 13 bin 716 metre
Faydalı yük kapasitesi: 3 bin kilogram
Kanat açıklığı: 9.5 metre
Menzil: 2592 kilometre
Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi
Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri

HÜRKUŞ'un özellikleri

Maksimum seyir hızı: 574 kilometre
Azami servis irtifası: 10 bin 577 metre
Maksimum havada kalma süresi: 4 saat 15 dakika
Maksimum menzil: 1478 kilometre

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