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Dünya Kardeş ülke duyurdu: Türk askerleriyle birlikte görevdeyiz
Dünya

Kardeş ülke duyurdu: Türk askerleriyle birlikte görevdeyiz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:28:00 -
Kardeş ülke duyurdu: Türk askerleriyle birlikte görevdeyiz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, havalimanının Azerbaycan askerlerince korunan bölgesinde şu anda herhangi bir gerginlik bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki gergin duruma rağmen 120 Azerbaycan askerinin, havalimanının güvenliğini sağlamak için Türk askerleriyle görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri kaydedildi.

 

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