Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı! Dünyaya ilan etti!

Ermeni unsurlara karşı 2023 yılında Karabağ’da icra edilen Anti-Terör Operasyonunun yıl dönümüne ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir belgesel yayınladı. ROKETSAN’ın ürettiği TRLG-230 füzesinin operasyonda hedefini başarıyla imha ettiği anlara belgeselde yer verildi.

Azerbaycan, 19 Eylül 2023 tarihinde başlatmış olduğu anti-terör operasyonları kapsamında Karabağ’daki işgalci Ermeni güçlerine bir dizi harekat gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Ermenistan’a ait bazı radar istasyonları, topçu sistemleri, baz istasyonları, hava savunma sistemleri ve mühimmat depoları imha edilmişti. 20 Eylül 2023 tarihinde ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından medya temsilcilerine yönelik düzenlenen brifingde Karabağ ekonomik bölgesinde yürütülen yerel terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği açıklanmıştı.

TRLG-230 füzesi (Görsel: Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı)

Azerbaycan Ordusu’nun gerçekleştirdiği anti-terör operasyonu neticesinde 20 Eylül 2023 tarihinde Karabağ’da bulunan işgalci Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan Ordusu karşısında daha fazla dayanamayarak silah bırakmaya karar vermişti. Bu kapsamda Ermeni ve Azerbaycanlı yetkililer, Dağlık Karabağ bölgesindeki iki gün süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

TRLG-230 füzesi

TRLG-230 füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturulabilen bir sistemdir. ROKETSAN tarafından geliştirilen füze, K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi yanı sıra, uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlara da entegre edilebiliyor.

Kara platformu veya insansız hava aracı (İHA) platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG-230’un potansiyel hedefleri arasında; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli diğer hedefler bulunuyor.

Sistem; daima atışa hazır olması, lazer işaretleme ile yüksek doğruluk oranı, hassas angajman yeteneği ve mobiliteye imkân veren podlu taşıma, depolama ve kullanım özellikleriyle benzersiz bir etkinlik sağlıyor. ROKETSAN, öz kaynaklarıyla başladığı bu projede, füzenin tasarım doğrulama ve kalifikasyon aşamalarını 2020 yılında tamamlamıştı. (defenceturk.net)

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