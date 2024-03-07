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Teknoloji Kardeş ülke Altay Tankına rakip oldu! İşte sürpriz buna denir
Teknoloji

Kardeş ülke Altay Tankına rakip oldu! İşte sürpriz buna denir

Yeniakit Publisher
2024-03-07 20:39:00 -
Kardeş ülke Altay Tankına rakip oldu! İşte sürpriz buna denir

BMC Savunma tarafından yakın zamanda 250 adet üretilmesi beklenen ALTAY Tankına yeni bir rakip geldi. Pakistan, HAIDER isimli tank üretti.

Çin devlet şirketi NORINCO ile Pakistan devlet şirketi Heavy Industries Taxila (HIT) tarafından geliştirilen HAIDER tankı ilk defa görücüye çıktı

Pakistan haber sayfalarından Global Defense Insight tarafından yapılan habere göre Pakistan yeni geliştirilen tankını tanıttı. Lansmanda Çin’in İslamabad Büyükelçisi, NORINCO yetkilileri, Pakistan Hükümeti ve Pakistan Ordusu’nun üst düzey yetkilileri ile Heavy Industries Taxila’dan (HIT) çeşitli askeri ve sivil yetkilileri yer aldı.

HAIDER tank projesinde Çin’in devlet şirketi olan NORINCO ile Pakistan’ın devlet şirketi Heavy Industries Taxila büyük rol oynuyor. Pakistan Çin ile birlikte JF-17 Thunder savaş uçağını ortak bir şekilde üretmekte ve ayrıca diğer çeşitli savunma projelerinde iş birliği yapmakta. İki ülke arasında havacılık alanıyla başlayan ortaklık bu proje sayesinde kara sistemlerinde de ortak projelerin geliştirilmesine vesile oldu. İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birlikteliğindeki en önemli faktör ise Çin’in Hindistan karşısında güçlü bir ülke ile ortaklık kurması denilebilir.

Çin bir dizi konvansiyonel silah ve stratejik platformu Pakistan’a tedarik ederek, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Pakistan’ın en önemli savunma ortağı haline geldi. İki ülke arasındaki ilişki, sık sık yapılan askeri tatbikatlar, artan birlikte çalışabilirlik ve potansiyel askeri üs düzenlemeleri hakkındaki müzakerelerle birlikte güçlenmeye devam ediyor.

HAIDER tankı

Tank, kendisini modern savaşlardan ayıran çok sayıda gelişmiş özelliğe sahiptir. Hem saldırı hem de savunma operasyonlarında maksimum etkinlik için tasarlanan bu silah, ateş gücünde en son teknolojiyi birleştirerek eşsiz hassasiyet ve güç sunuyor. Üstün zırh koruması, mürettebatının savaş alanındaki çeşitli tehditlere karşı güvenliğini sağlarken, geliştirilmiş manevra kabiliyeti, farklı arazilerde hızlı hareketlere olanak tanımaktadır.
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Çin’in devlet şirketi NORINCO ile Pakistan’ın devlet şirketi Heavy Industries Taxila ana yüklenicisi olduğu projede diğer Pakistan ve Çinli şirketler de projeye katkı sağlamaktadır. Ortak bir şekilde geliştirilen proje sayesinde NORINCO kara sistemleri alanında daha önce elde ettiği deneyimleri bu vesile ile Pakistan’a aktarmış oluyor.

Altay Tankı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Kasım ayında yaptığı açıklamada, toplamda 250 adet ALTAY ana muharebe tankı üretileceğini açıklamıştı..

Kaynak: Defenceturk

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