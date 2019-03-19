Kardeş Kalemler’in yeni sayısı yine dopdolu

Türkçenin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi ‘Kardeş Kalemler’, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Türkçe’in farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan dergi Mart 2019/147. sayısı ile okurlarını bekliyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Şair Ali Akbaş’ın yaptığı ve bu yıl 12. yaşını dolduran Kardeş Kalemler’in ‘editör’ yazısında Azerbaycan Milli Ansiklopedisi geniş olarak ele alındı. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan Türkü şair Vagif Behmenli’nin kitap tanıtım toplantısında Avrasya Yazarlar Birliği Kütüphanesi için hediye getirdiği Azerbaycan Milli Ansiklopedisi ciltlerinden, AYB Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu’nun kaleme aldığı Kardeş Kalemler’in ‘editör’ yazısında övgüyle söz edildi.

Bahsi geçen yazıda, “Azerbaycan Ansiklopedisi, kağıdı, cildi, tasarım ve baskısıyla muazzam bir eser ama elbette bunlardan daha önemlisi muhtevası. Ansiklopedi, bir ülkenin, devletin veya halkın kendisini, kültürünü ve medeniyetini nasıl gördüğü ve tanımladığının bir bütünüdür. Milli bir bakışla yazılan bir ansiklopedi milli bir dünya görüşüdür, geçmişten geleceğe uzanan vatan topraklarının üzerinde yükselerek dünyaya bakan bir medeniyet tasavvurudur” ifadelerine yer verildi.

"Azerbaycan Ansiklopedisinin kağıdından özenli baskısına kadar maddi unsurları bile Azerbaycan Devletinin bu meseleye ne kadar büyük önem verildiğini ve ne kadar yüksek bir şuurla hazırlandığını bize gösteriyor" denilen editör yazısında, “Azerbaycan Milli Ansiklopedisi’nin hazırlanmasını Redaksiyon Heyetinin Başkanlığını üstlenerek yüksek himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hususen şükranlarımızı arz etmek istiyorum” ifadeleriyle de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür edildi.

Kardeş Kalemler’in bu sayısında Rahmi Ali, Hidayet Oruçoğlu, Kenan Çarboğa, Memmed İsmayıl, Baxıtjan Kanapyanov, Gülnaz Mominova, Marufjon Yuldashev, Nergis Biray, Sema Eynel, Sultan Rayev, Samet Azap, Yakup Ömeroğlu, Rahimcan Otarbayev, Osman Çeviksoy, Tahir Melik, Veli Savaş Yelok, Sayın Omar, Moldasheva Madina, Boris Çindikov, Rabia Hurşid, Ahmet Halmırat, İhsan Kurt, Zhaziza Otyzbay, Bilge Ercilasun ve Mehmet Onur Hasdedeoğlu gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimler okuyucularıyla buluşuyor.