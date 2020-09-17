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Dünya Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler
Dünya

Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler

Afrika'da kardeş halkın bulunduğu Somali'de 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:30:00 -
Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler

Doğu Afrika ülkesi Somali'de 5 din adamı, Kur'an-ı Kerim okudukları sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Silahlı bir kişi tarafından gerçekleştirilen alçak saldırı, ülkenin güneyindeki Orta Şabella bölgesinin Rage Ele kasabasında meydana geldi.

"Bu bir intikam saldırısı"

Son bir haftada din adamlarına karşı düzenlenen ikinci saldırı olduğu öğrenilen hadise hakkında açıklamalarda bulunan Adale Bölgesi Komiseri Muse Geney, saldırının intikam nedeniyle gerçekleştirildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Orta Şabella'daki polis memuru Ali Nur Hasan ise yaptığı açıklamada alçak saldırı sonucu yaralanan çok sayıda medrese hocasının bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Hatim duası için toplanmışlardı

Öte yandan ülkede salı günü de medrese hocalarını hedef alan saldırı düzenlenmişti. Ülkenin Güney Batı eyaletinin Huddur ilçesi kırsalında meydana gelen saldırıda, hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alınmış, yola döşenen mayının patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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