  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kardeş Eli'nden ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:04:51 -
Kardeş Eli'nden ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Kardeş Eli Derneği, yurt içi ve yurt dışı ramazan ayı faaliyetlerini "Mutlu İftarlar Senin Sayende" sloganıyla başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek gönüllüleri ve ekipleri, yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Ramazan kapsamında 25 bin yetime giysi yardımı yapılması, günlük 15 bin kişiye iftar yemeği verilmesi ve 30 bin aileye kumanya ulaştırılması amaçlanıyor.

Bu yıl ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanları için "Bir Kap Mama" projesi ve ihtiyaç sahipleri için "Mutlu İftarlar Senin Sayende" projeleri yürütülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı