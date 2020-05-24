Kardeş Eli'nden 'Çocuk çocuktur' harekatı

Dünyada zor durumda olan çocuklara yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı bağış kampanyası ile ulaşabildikleri her çocuğa yardım edeceklerini duyuran dernek, ‘Her Çocuk, Çocuk Olmayı Hak Eder' sloganı ile çalışmalarına başladığını duyurdu

Kardeş Eli Derneği ‘Çocuk Çocuktur' kampanyası ile çocukların iyi yaşam şartlarında yaşayabilmeleri için bir farkındalık hareketi başlattı. Dünyada zor durumda olan, maddi zorluklar nedeni ile eğitim alamayan, yeterli beslenemeyen ve yaşam mücadelesi vermek zorunda olan çocuklar için bağış kampanyası başlatan dernek, kampanya ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

‘' Bugün dünyada milyonlarca çocuk açlık, hastalık, bakımsızlık ve maddi sıkıntılar nedeni ile yaşamla mücadele etmekte ve bu sayı her geçen gün artmakta. Yoksulluk, açlık, hastalık, kimsesizlik çocukları var edemiyor. Dünyada durumun en kötü olduğu bölge olan Sahra Güneyi Afrika'sında en az 247 milyon çocuk ve her üç çocuktan ikisi çok yönlü yoksulluk içinde, yani yaşayıp gelişebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardan yoksun bulunuyor.

Yüz milyonlarca çocuğa bu dünyada adil bir yaşam şansı tanınmaması yalnızca bu çocukların geleceğini tehdit etmekle de kalmıyor bu durum kuşaktan kuşağa geçerek dezavantaj döngüleriyle toplumların da geleceğini tehlikeye düşürüyor. Bugün bir tercihle karşı karşıyayız: Ya çocuklara yardım edeceğiz ve iyi yaşam şartlarında yaşamalarına destek olacağız ya da dünyamızın bugünkünden de eşitsiz ve adaletsiz hale gelmesine göz yumacağız.Kardeş Eli Derneği olarak bizler çocuklarımızı tercih ediyoruz. Çocukların çocuk olarak yaşayabilmeleri için bir yardım hareketi başlatıyoruz. Her çocuğun özgürce oyun oynamasını, okula gitmesini, aç kalmamasını, çocukların çocuk olmasını istiyoruz. Çocuk çocuktur diyerek bir farkındalık hareketi başlatıyoruz ve çocukların bu dünyada iyi yaşam şartlarında yaşayabilmeleri için çalışmalara başlıyoruz. Bağışçılarımızın da destekleri ile yardımlarımızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmayı amaçlıyoruz.'' dedi.