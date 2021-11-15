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Aktüel Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ekim ayında binlerce kişiye yardım ulaştırdı
Aktüel

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ekim ayında binlerce kişiye yardım ulaştırdı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ekim ayı boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 08:52:00 -
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ekim ayında binlerce kişiye yardım ulaştırdı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, yaptığı açıklamada, ekim ayı boyunca 17 ülkede binlerce kişinin hayatına dokunduklarını ifade etti. Ekim ayında gerçekleştirilen yardımların hem yurt içi hem de yurt dışında birçok ihtiyaç sahibinin umudu olduğunu kaydeden Erkoca, dernek tarafından 989 kurban bağışı ile yüzlerce kişiye kurban eti ulaştırıldığını bildirdi.

Evine et giremeyen, beslenme olanaklarından mahrum kalanlar ve dışarıdan gelen yardımlar ile karınlarını doyuran ailelerin, bağışçıların destekleriyle sofralarını kurduklarını ifade eden Erkoca, şunları kaydetti:

"Derneğimiz susuzlukla mücadele eden, temiz suya ulaşmakta zorluk çeken bölgelerde 235 su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkanı sağlandı, binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu. Maddi imkansızlar nedeniyle ibadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 1819 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı, 240 adet rahle dağıtımı gerçekleştirildi. Ameliyat masraflarını karşılayamayan ve maddi imkansızlar nedeniyle ameliyat olamayan 229 kişiye, katarakt ameliyatı desteği sağladı. Yetim çocuklara ayrı özen ve çabayla yardım çalışmalarını ulaştıran Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 12 bin 574 yetim sofrası ve 209 yetime sponsorluk ile çocukların yüzlerindeki tebessüm oldu."

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