Kardeş Azerbaycan ile bir işbirliği daha

yeniakit.com.tr

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ASAU) ve Türkiye Ege Üniversitesi, 9 Ağustos'ta çift diploma protokolü imzaladı. Törende programın bitki koruma, ziraat, ziraat mühendisliği ve ekonomiden oluşan 4 uzmanlık alanında lisans düzeyinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Program kapsamında 2021 yılından itibaren 120 öğrenci ADAU'da 3 yıl, Ege Üniversitesi'nde 1 yıl ücretsiz eğitim alacak. Çift diploma programının “2019-2023 için Azerbaycan Cumhuriyeti Yükseköğretim Sisteminin Uluslararası Rekabetçiliğini Artırma Devlet Programı” kapsamında finanse edilmesi planlanıyor.

İki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliği daha da artacak

Online törene katılan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, çift diploma programının önemine vurgu yaparak, bu tür bir işbirliğinin iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı. İmza törenine katılan Tarım Bakan Yardımcısı İlhama Gadimova, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve ADAU Rektörü İbrahim Jafarov, iki üniversite arasındaki işbirliğinin genişletilmesini önemli bir adım olarak değerlendirerek bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra, iki üniversite çevrimiçi bir çift diploma programı için bir anlaşma imzaladı. İmza töreninin ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.