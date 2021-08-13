  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Ekonomi Kardeş Azerbaycan ile bir işbirliği daha
Ekonomi

Kardeş Azerbaycan ile bir işbirliği daha

Kardeş Azerbaycan ile her alanda işbirliği tüm hızıyla sürüyor. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ASAU) ve Türkiye Ege Üniversitesi, 9 Ağustos'ta çift diploma protokolü imzaladı. Online törene katılan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, çift diploma programının önemine vurgu yaparak, bu tür bir işbirliğinin iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:02:00 -
Kardeş Azerbaycan ile bir işbirliği daha

yeniakit.com.tr

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ASAU) ve Türkiye Ege Üniversitesi, 9 Ağustos'ta çift diploma protokolü imzaladı. Törende programın bitki koruma, ziraat, ziraat mühendisliği ve ekonomiden oluşan 4 uzmanlık alanında lisans düzeyinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Program kapsamında 2021 yılından itibaren 120 öğrenci ADAU'da 3 yıl, Ege Üniversitesi'nde 1 yıl ücretsiz eğitim alacak. Çift diploma programının “2019-2023 için Azerbaycan Cumhuriyeti Yükseköğretim Sisteminin Uluslararası Rekabetçiliğini Artırma Devlet Programı” kapsamında finanse edilmesi planlanıyor.

İki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliği daha da artacak

Online törene katılan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, çift diploma programının önemine vurgu yaparak, bu tür bir işbirliğinin iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı. İmza törenine katılan Tarım Bakan Yardımcısı İlhama Gadimova, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve ADAU Rektörü İbrahim Jafarov, iki üniversite arasındaki işbirliğinin genişletilmesini önemli bir adım olarak değerlendirerek bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra, iki üniversite çevrimiçi bir çift diploma programı için bir anlaşma imzaladı. İmza töreninin ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay