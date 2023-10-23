KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulun ilk oturumunda belirlenen A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları ikinci oturumda oylanarak belirlendi. Oturum başkanlığını Mustafa Aydın’ın yaptığı genel kurulda sabah saatlerinde belirlenen adaylar tek tek oylandı. Yapılan oylama sonucunda A grubunda Prof. Dr. İsmail Demir, Fatih Mehmet Erkoç, Ömer Demirhan, Muhammet Ali Oflaz, B grubunda Kamil Güleç ve Mustafa Aydın, D grubunda ise Yusuf Canbolat, KARDEMİR yeni yönetimini oluşturan isimler oldu. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından SPK'yı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak önerilen Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Hacı Abdullah Kaya, ve Prof. Dr. Mehmet Cahit Ensari tek tek yapılan oylama ile belirlendi.

Genel Kurulda konuşan KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, yeni dönemde katma değeri yüksek ürünlerle başta savunma sanayisi olmak üzere diğer sektörlere dokunan ürünler yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Demir, küresel demir çelik sektörünün hızlanan bir değişim içinde olduğunu kaydederek, " Bu değişimi tetikleyen konular, başta iklim krizi olmak üzere onun hayatımıza getirdiği çeşitli etkilerinin yanı sıra, gelişen teknoloji ve dijitalleşme, makro ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve bunların tüm neticesi olarak şekillenen ülke ve müşteri beklentileri. 87 yıllık kurumsallık tarihte uzun soluklu değişim yaşamış ve ekonomik kalkınmaya sürekli katkılar sunmuştur. Sahip olunan köklü geçmiş ve kurumsal değerlerimizde ifade bulun odaklar, emin yollarla ilerlerken, ihtiyaç duyduğumuz sağlam genetik altyapıyı ve bilgi birikimi bize sunmaktadır. KARDEMİR sürdürebilirlik geleceği inşası dışında örnek oyuncu olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye’nin 2053 karbon nötr taahhüdünü kendine örnek alarak büyümeyi şiar edinen kurumumuz aynı zamanda ülkemize ve toplumuza olan saygısı ile yeni uzun soluklu bir yolculuğa çıkmış olup stratejik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu yolculuğun sonunda ulaşacağımız konumda sadece karbon nötr bir şirkte olmaktan yetinmeyecek her anlamda çevreye önem veren küresel ligde bu özelliği ile adından söz ettiren çelik üreticisi olacağız” dedi.

“Savunma sanayi ve diğer sektörlere de dokunan ürünler yapmak üzere bir gelecek planlıyoruz”

Başkanı Demir, Jeopolitik riskler, parasal sıkışma, enflasyonik eğilimler, büyümede yavaşlama ve enerji başka olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar, 2022 yılının ekonomik gündeminin ilk sıralarında yer aldığını da kaydederek, “Kardemir'in işinin sorumluluğu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütme konusundaki güçlü temelleri sayesinde çalkantılı zamanların sorunsuz atlatıldığını risklerin başarıyla yönetildiğini ve paylaşılabilir değer ürettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Kardemir'in güçlü işbirliği ve stratejisi ile birleşen yenilikçi girişimlerimiz sürdürülebilirlik alanında hedeflediğimiz kazanımlara ulaşmamızı da sağlamaktadır. Yaşadığımız dönemler inişli ve çıkışlı olsa da küresel ekonominin bir süre sonra yeni bir denge noktasında oturacağını düşünüyoruz. Kardemir yetkinlikleri sayesinde üretmeye, paylaşmaya devam ederken, sert esen rüzgarlara karşı başarılı duruşunu sürdürecektir. Çevremize duyarlı ve saygılı bir üretim yaparken çalışanlarımıza değer katarken, onların Kardemir'e değer katmasını beklerken bir taraftan da bilgiyi şirketimize katmak, daha katma değerli ürünlerle yeni üretim modelleriyle yeni ürünlerle çok daha farklı boyutlara doğru yol alan bir Kardemir düşünüyoruz. Hem İli, hem bölge sanayicilerinin bilgi birikimleri, insan kaynağını önceleyen ülkemizi bu anlamda daha ileri boyutlara taşıyacak, diğer bütün çevresi ile çok net verimli bir ilişkiye girmiş fabrika hedefliyoruz. Bu ilişkiler sürerken değerli ürünleri ortaya koyarken Türkiye’nin en önemli en gözde sektörü olan savunma sanayi ve diğer sektörlere de dokunan ürünler yapmak üzere bir gelecek planlıyoruz. En köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir'in buradaki rolünü özellikle vurgulamaya, Kardemir'in Cumhuriyet değerlerine, Cumhuriyet ve Türkiye'ye olan katkısını sürekli hatırlamaya ve hatırlatmaya, bu katkının layık olduğu değeri görmesini sağlayacağız.” ifadelerinde bulundu.