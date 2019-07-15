"KARDEMİR'in hedefi otomotiv sanayisi ile bütünleşmek"

KARABÜK (AA) - Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARDEMİR), otomotiv sanayisiyle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesinin şirketin stratejik bir hedefi olduğu bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirket bünyesinde kurulan bir komisyonla savunma sanayisine çelik tedariki için çalışma başlatıldığı, bu amaçla sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çeliklerin KARDEMİR'de sürdürülebilir şekilde üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirmeye katkı vermenin en öncelikli konularından biri olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine bilindiği gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden biri de yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimizle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi, şirketimiz için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayisi gibi otomotiv sanayisi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Ar-Ge Müdürlüğünce, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışmaktadır."

- "KARDEMİR küresel ürün tedarikçisi haline gelecek"

Şu an için muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerinin, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayisinin hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmalarıyla sürdürülmektedir. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üreticiyle yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıklamıştır. Bu dönüşümlerden biri de KARDEMİR'de yaşanmaktadır. Bu çalışmaların KARDEMİR'i de bu alanda küresel bir ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz."

Açıklamada, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hem yöre hem de ülke ekonomisine daha fazla değer katmak, gerek küresel ekonomilerde gerekse sektörde yaşanan gelişmelere karşı KARDEMİR'i daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, hissedarların ve toplumun mutluluğunu sağlayarak, sürdürülebilir başarıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, KARDEMİR'in ölçek ekonomisine uygun şekilde büyümesini sürdürdüğü vurgulandı.

İşletmeye alınan yeni tesisler için öncelikli Karabük olmak üzere kalifiye personelin, ihtiyaç duyuldukça istihdam edildiği aktarılan açıklamada, KARDEMİR'in stratejik hedeflerinin belli olduğu, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan tesisleri, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te bugünden daha güçlü ve rekabetçi kılmanın ve sürdürülebilir başarıları yakalamanın hedeflendiği kaydedildi.



