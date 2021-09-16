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Ekonomi KARDEMİR’e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi
Ekonomi

KARDEMİR’e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişi kurayla belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:46:00 -
KARDEMİR’e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu’nda yapılan kura çekim törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan 658 aday davet edildi. Adayların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak alındığı salonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma düzeni oluşturuldu.

Noter huzurunda çekiliş

Noter huzurunda yapılan çekilişte, 30 asil ve 30 yedek elektrikçi, 10 asil ve 10 yedek makine bakım işçisi, 29 asil ve 29 yedek genel işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi. Basın mensupları ve adaylara çektirilen kurada ismi çıkan adaylar sevinç yaşadı. Kura çekimine, KARDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim Başkanı Bilal Yıldız, Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve adayların aileleri katıldı.

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