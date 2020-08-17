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Aktüel

KARDEMİR'den yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik kullanma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:09:13 -
KARDEMİR'den yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik kullanma çağrısı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik kullanımı çağrısı yaptı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Aradan geçen sürede Türkiye'de başka yıkıcı depremlerin de yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Büyük bir deprem coğrafyası üzerinde kurulu olan ülkemizde, 17 Ağustos ne bir ilk ne de bir sondu. Doğa şartlarına uyum sağlamak ve onunla mücadele etmek insanlık tarihinin yaradılışından beri süregelen bir durumdur. İnsanlık, doğanın nimetlerinden faydalandığı gibi, zor şartlarına da adapte olmayı her zaman amaç edinmiştir." ifadelerine yer verildi.

Özellikle 17 Ağustos 1999'dan sonra yapılarda kullanılan temel malzemelerdeki "kalitesiz ürünlerin" deprem gibi ağır bir afetin daha da yıkıcı olmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binaları taşımakta zorlanan temeller, insanların üzerine yıkılan kolon ve kirişler ülkemizin yapı sektörünün o zamanlarda içinde olduğu durumu gözler önüne sermişti. Çeliğin kalitesini artırmak, KARDEMİR için her zaman en büyük hedef olmuştur. Doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını ve yaşamını etkileyen tüm çelik ürünlerimizin içinde en önemli grubu da 'yapı çelikleri' oluşturmaktadır. Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinç ile gerçekleştiriyoruz."

Açıklamada, betonarme binalarda kullanılan inşaat çeliğinin sağlamlığının, kurumun 83 yıllık köklü geçmişinden ve üretim hafızasından geldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzdan bu yana inşaat çeliğiyle birçok yapıda yer aldık ve yer alamaya da devam ediyoruz. İnşaat çeliğimizin yanı sıra günümüz modern yapı sektörünün bir diğer kolunu da çelik konstrüksiyon binalar oluşturmaktadır. Düşük maliyet ve hızlı montaj gibi ekonomik kolaylıklarının yanı sıra çelik binaların sahip olduğu 'yüksek esneklik kabiliyeti', depremlerde önemli dersler vermektedir. Bu sebeple KARDEMİR olarak bir kez daha yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik ve kaliteli diğer yapı malzemeleri kullanımı konusunda vurgu yapıyoruz."

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