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Ekonomi

KARDEMİR’de hedef dünyada “ilk 100”e girmek

Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için “Fabrikalar Kuran Fabrika” unvanını taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:10:00 -
KARDEMİR’de hedef dünyada “ilk 100”e girmek

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, fabrikanın Türkiye için önemli olduğunu, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretime de çok büyük katkılar sağladığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde bile durmadan çalıştıklarını anlatan Yolbulan, “Birçok alanda Türkiye’nin tek üreticisi olmuş KARDEMİR, demiryolu, otomotiv ve savunma sanayisine kattığı ürünlerle yelpazesini genişletmiştir. Yeni yatırımlar ile 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşarak, dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

 

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